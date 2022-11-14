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    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kavşaktan dönmeye çalışan kontrolsüz sürücü ana yoldan gelen araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.
    • 14.11.2022 - 01:57
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    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Edirne'de Uzunköprü-Keşan kara yolu üzerinde, edinilen bilgiye göre, 22 UL 104 plakalı araç Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine seyir halinde iken kavşaktan kontrolsüz çıkan 17 ACN 854 plakalı aracın, 22 UL 104 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı #1

    Yaralıların durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, kazada araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Edirne’de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı #2


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