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Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.