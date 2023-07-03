Edirne'de 250 dönüm ekili tarla kül oldu Edirne'de 360 dönümlük tarlada çıkan yangında, biçilmemiş haldeki 30, hasat edilen 220 dönüm alandaki buğday ve samanlar yandı. D-100 kara yolunda bulunan tarlada alevlerin yol kenarına kadar gelmesiyle polis, trafiği kontrollü olarak sağladı.

DHA

Edirne'de, ekili buğday tarlası rüzgarın da etkisiyle cayır cayır yandı..

D-100 kara yolunun Sazlıdere köyü sapağında bulunan Mehmet Ali Tüfekçi ve Mümin Tüfekçi kardeşlere ait buğday tarlasında yangın çıktı.

Tarlanın yanında bulunan bahçeden sıçradığı belirlenen alevler, kısa sürede alanın büyük kısmını etkisi altına aldı.

Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü

Yangını görenler durumu itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler büyüyüp, yol kenarına kadar geldi.

Polis bu sırada yolu bir süre trafiğe kapattı.

Köylüler yardım etti

Yangının sürdüğü dakikalarda yakındaki Sazlıdere köyünden de bazı kişiler traktörleriyle gelip, yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yarım saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

"İtfaiye yetersiz kaldı"

Tarlanın sahiplerinden Mehmet Ali Tüfekçi, biçilmemiş 30 dönüm buğdaylarının yandığını belirterek, "Komşunun bahçesinden ateş bizim tarlamıza sıçramış, kontrol edememişler. Kendisi suçunu da kabul etti. Biçilmemiş 30 dönümümüz vardı. Biçilmiş alanla birlikte onlar da yandı. Samanlar da yandı ama yapacak bir şey yok, insanlara bir şey olmasın yeter ki. Mal sonraki iş, ilk önce can" dedi.

Mümin Tüfekçi ise itfaiyenin yangında yetersiz kaldığını önü sürdü.

"Zararım 110 bin lira"

Tüfekçi, "İtfaiye sağ olsun geldi ama geldikten bir süre sonra suyu bitti. Birbirlerine su takviye ettiler ama söndüremediler. Köylüler gelip, yardım etmeseydi tarlanın hepsi yanardı. Bence yetersiz kaldılar. Tam dolu suları olmadan geldiler ve sadece 2 itfaiye vardı. Şu anda yaklaşık 110 bin lira zararım var benim." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.