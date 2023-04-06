Edirne'de 7 buçuk milyon liralık vurgun önlendi Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan ve polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İHA

Edirne sınırında polisin dikkati sayesinde büyük vurgunun önüne geçildi..

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucu çok sayıda gümrük kaçağı ürünün yurda giriş engellendi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve sürücülüğünü M.Y. isimli şahsın yaptığı 42 AON 856 plakalı tır polis ekiplerinde otoyol gişelerinde durduruldu.

Gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi

Tırın çekici ve bu çekiciye bağlı dorsesinde arama yapıldı. M.Y'nin kullandığı 42 AON 856 plakalı tır ve tıra bağlı 42 AHT 821 plakalı dorsede yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, bin 100 markasız gözlük ve 390 hormon ilacı ele geçirildi.

Yakalanan ürünlerin değeri 7 buçuk milyon TL

Yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri 7 buçuk milyon TL olarak belirlendiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkındaki işlemler devam ediyor.