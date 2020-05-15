Edirne'de, 7 yaşındaki Aysu'ya yardım eli uzandı

Kızlarının ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki walker destekleyicisini alamayan ailenin ihtiyacı karşılandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hoca Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Aysu, hastalığı nedeniyle 3 kez ameliyat geçirip ayağa kalkmış sonrasında ise walkerin küçük gelmesi ve ayaklarına uymaması nedeniyle yine tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı.

Anne Aynur Caymaz da, Aysu’nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni walker yapılması gerektiğini ve bunun da maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirterek yardım istemişti.

YARDIM ELİ UZANDI

Anne Aynur Caymaz'ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Edirne'de bulunan bir medikal sahibi indirim yaparak walkerı 5 bin 400 liraya yapacağını açıkladı.

Uzunköprülü bir aile de yardımda bulunarak walkerın yapılmasını sağladı.

7 yaşındaki Aysu, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı

KAYMAKAMLIK ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın talimatıyla, Caymaz ailesinin ziyaret edildiği ve her türlü desteğin sağlanması için talimat verildiği de açıklandı.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda hayırsever vatandaşın aradığını belirten anne Aynur Caymaz, walker ihtiyaçlarının karşılandığını ve başka ihtiyaçlarının olmadığını belirterek herkese teşekkür etti.