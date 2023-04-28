Edirne'de alkollü sürücü refüje çarparak durabildi Edirne’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçtan yara almadan kurtuldu.

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 20.45 sıralarında İpsala-Keşan kavşağında, İpsala istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan 22 FJ 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Otomobil refüje çıktı

Refüje çıkan otomobil burada bulunan taşlara çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü alkollü çıktı

Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı ilk incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlemesi üzerine araç sürücüsü işlemleri için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Kaza sebebiyle caddedeki trafik akışı dururken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.