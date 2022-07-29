Petrol
103.67
1.81%
Euro
18.3298
0.29%
Dolar
17.9177
-0.03%
Altın
1.014
0.18%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
427.600
0.25%
BTXN Coin
10.51
0.09%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Edirne'de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın koltuğunun altından 9 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı. Ekipler sürücüyü gözaltına aldı.
    • 29.07.2022 - 22:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir aracı durdurdu.

    Değeri 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain

    Narkotik köpeği ile birlikte araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

    Edirne de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı #1

    Sürücü gözaltında

    İHA'nın haberine göre, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

    Edirne de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı #2

    Edirne de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı #3

    Edirne de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı #4


    İlginizi Çekebilir

    27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    Medya

    27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Emekli maaş farkı ödemeleri başladı
    Ekonomi

    Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

    Görüş Bildir