Edirne'de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın koltuğunun altından 9 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı. Ekipler sürücüyü gözaltına aldı.
- 29.07.2022 - 22:44
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir aracı durdurdu.
Değeri 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain
Narkotik köpeği ile birlikte araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü gözaltında
İHA'nın haberine göre, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.