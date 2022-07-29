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Edirne'de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Edirne'de araç koltuğunun altından 9 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın koltuğunun altından 9 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı. Ekipler sürücüyü gözaltına aldı.