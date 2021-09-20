Edirne'de aracın içine maske düşüren sürücü, kaza yaptı

Edirne'de aracın içine maske düşüren sürücü, kaza yaptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde araç içinde düşen maskesini almak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Keşan-Gelibolu karayolunda meydana gelen kazada, Enez yönünden Sanayi Kavşağı istikametinde seyreden 39 TA 352 plakalı otomobil sürücüsü B.S., araç içinde maskesini düşürdü.

DÜŞEN MASKESİNİ ALMAK İSTERKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Düşen maskesini almak için uzanan sürücü, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmada hafif yaralanan sürücü B.S. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.





