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    Edirne'de asayiş uygulaması yapıldı

    Edirne'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında birçok aracın bagajında aramalar gerçekleştirildi.
    • 20.08.2022 - 03:10
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    Edirne'de asayiş uygulaması yapıldı

    Edirne'de asayiş ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

    Araçlarda aramalar yapıldı

    Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı.

    Edirne de asayiş uygulaması yapıldı #1

    Huzur ve güven ortamının oluşması amaçlanıyor

    İHA'nın haberine göre, uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

    Edirne de asayiş uygulaması yapıldı #2

    Edirne de asayiş uygulaması yapıldı #3


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