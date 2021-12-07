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    • Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı

    Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı

    Yunanistan'dan Edirne'ye turistik amaçlı kız arkadaşı ile birlikte gelen polis memuru Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 01:38
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    Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı

    Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi.

    ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRDİ

    Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi.

    Edirne de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı #1

    KIZ ARKADAŞIYLA BERABER GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı #2

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Yunan polis memuru Manolis’in ifadesinde İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptıklarını belirterek, kız arkadaşı ile birlikte Edirne’de kent merkezine gelerek alışveriş yaptıklarını söyledi.

    Alışverişin ardından dönüşe geçtikleri ve cep telefonundaki navigasyona İpsala yazdığını anlatan Manolis, önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu belirterek, "Navigasyon güzergahını takip ederken, sınıra yakın bir yerde askerler bizi durdurdu, pasaportlarımıza el koyarak, bizi jandarmaya götürdüler. Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok” dediği öğrenildi.

    Yunan polis memuru ve kız arkadaşı serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan’ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldı.

    Edirne de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı serbest bırakıldı #3

     

     

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