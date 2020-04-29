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    Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı

    İki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak yaralanan 2'si kadın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 29.04.2020 - 16:35
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    Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı

    Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Afgan uyruklu M.Ş. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    AV TÜFEĞİYLE VURULAN 5 KİŞİ YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş., yanında getirdiği av tüfeğiyle grubun üzerine ateş açtı.

    Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı ViDEO

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan arbede nedeniyle sokağa çıkan kalabalık arasında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

    Olayla ilgili yakalanan M.Ş, gözaltına alındı.

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