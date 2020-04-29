Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak yaralanan 2'si kadın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 29.04.2020 - 16:35
Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Afgan uyruklu M.Ş. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
AV TÜFEĞİYLE VURULAN 5 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş., yanında getirdiği av tüfeğiyle grubun üzerine ateş açtı.
Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı ViDEO
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan arbede nedeniyle sokağa çıkan kalabalık arasında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.
Olayla ilgili yakalanan M.Ş, gözaltına alındı.