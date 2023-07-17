DHA

Türkiye genelinde ilkbaharla birlikte ekimine başlanan ayçiçeğinde, ülke ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da, üründe aşırı sıcaktan dolayı stres görülmeye başlandı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği bölgede mevsim yağışlarını alan ayçiçeklerinde aşırı sıcaklardan dolayı terleme yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bunun üründe su kaybına, dolayısıyla da verim düşüşüne yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Kaya, aşırı sıcaklıkların devam etmesi durumunda ayçiçeğinde verimin azalıp, kalitenin düşebileceğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya şunları söyledi:

“Fotosentez oranı düşüyor yaptıklarında, artı buharlaşmayla kaynaklanan su kaybı yani terleme artıyor. Bitki de terliyor. Çok su kaybı yaptığı için doğal olarak içinde o besin maddesini oluşturacak suyu muhafaza edemiyor. O yüzden aşırı sıcakları yani kimse biz de dahil olmak üzere kimse sevmiyor. Bu sıcakların böyle sürekli devam etmesinde o dediğimiz erken olanlar çok cılız taneler oluşturacak, kabuk oranları artacak, yağ oranları düşecek. Hem kalitesi düşecek hem de verimi oldukça etkileyeceğini düşünüyorum”