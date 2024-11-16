Edirne'de beyan dışı döviz ele geçirildi: 4 gözaltı

DHA

Edirne'de güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atıyor.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

15 MİLYON 750 BİN LİRALIK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmada, yurda giren ve ülkeden çıkarılmak istenen beyan dışı 240 bin euro, 200 bin dolar ele geçirildi.

Toplam değeri yaklaşık 15 milyon 750 bin TL yapan dövizle ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.