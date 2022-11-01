Edirne'de bir kişi çaldığı kapıyı sırtında taşırken polise yakalandı

Edirne Keşan'da bir evden çaldığı 2.5 metre uzunluğundaki PVC kapıyı, sokakta sırtında taşırken yakalanan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak’ta meydana gelen olayda, devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.G.’yi sokakta 2.5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki PVC kapıyı sırtında taşırken gördü.

Çaldığı kapıyla yakalandı

Durumundan şüphelenilen S.G. polis ekiplerince durduruldu. Bu sırada olay yerine koşarak gelen E.A. ise kapının kendi evinden çalındığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Kapı ise sahibine teslim edildi.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.