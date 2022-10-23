Edirne'de husumetli iki taraf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, D.C.'yi silahla kovalayarak vurup kaçan İ.Ç. yakalandı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi Sabriye Cemboluk Sokak üzerinde meydana geldi. D.C. ile arasında husumet bulunan İ.Ç. sokakta karşılaştı.

İkilinin arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tabancasını çıkaran İ.Ç. D.C.’yi sokakta kovalamaya başladı.

Kurşunlardan biri isabet etti

Ateş eden İ.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşunun birisi Murat Turgu Sokak üzerine geldiği sırada D.C.’ye isabet etti. D.C.’nin yere yığıldığını gören İ.Ç. bölgeden koşarak uzaklaştı.

Gözaltına alındı

İ.Ç.,olay esnasında tesadüfen bölgede bulunan polis memuru tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, yaralı D.C. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edirne'de bir kişi husumetlisini silahla kovalayarak yaraladı VİDEO

Olay anı kamerada

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Sokak arasında ilk olarak D.C.'nin koşarak kaçtığı, arkasından gelen İ.Ç.'nin ise ateş ederek üzerine koştuğu görülüyor. İ.Ç., D.C.'nin yara alması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor. D.C.'ye ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılıyor.

Olaydan sonra bölgeye Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sevkedildi.

































