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    Edirne'de bir pazarcının kamyonetindeki akü, 11 kez çalındı

    Edirne'de seyyar pazarcılık yapan vatandaşa ait iki kamyonetin aküleri, hırsızların hedefi oldu.
    • 15.12.2022 - 17:30
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    Edirne'de bir pazarcının kamyonetindeki akü, 11 kez çalındı

    Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyyar pazarcılık yapan Köksal Çayırgacı'ya ait iki kamyonetin aküleri, bir yıl içinde 11 kez çalındı.

    Son olayda da Çayırgacı'nın şikayette bulunması üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Bir yılda 11 kez çalındı

    Çayırgacı, evinin yakınına park ettiği araçların akülerinin bir yıl içinde 11 kez çalındığını söyleyerek, akü takviyesi yapmaktan bıktığını ve yıldığını belirtti.

    "Akünün tanesi bin 600 liradan satılıyor"

    Çayırgacı, sabah işe çıkmak için kamyonete bindiğinde marşın basmadığını ifade ederek, "Akşam aracı buraya bıraktık, sabah geldik ve akülerin çalındığını fark ettik. Sabah işimize gideceğimiz esnada marş basıyoruz hiçbir ses yok, aküler çalınmış. Şimdi öbür arabadan aküleri söktük, aracı çalıştırıp işe çıkacağız. Defalarca akülerimiz çalındı. Akünün tanesi bin 600 liradan satılıyor" dedi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Edirne de bir pazarcının kamyonetindeki akü, 11 kez çalındı #1

    Edirne de bir pazarcının kamyonetindeki akü, 11 kez çalındı #2

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