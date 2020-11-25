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    Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği pazar kapatıldı

    Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği pazar kapatıldı

    Binlerce Bulgaristan vatandaşının Cuma günleri Türkiye'ye gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmamasına karar verildi.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 16:42
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    Tüm dünyayı esir alan koronavirüsle mücadele edebilmek için her geçen gün alınan tedbirler sıklaştırılıyor.

    Salgınının üstesinden gelebilmek için Bakanlıklar harici İl Hıfzıssıhha Kurulları da karar almaya devam ediyor.

    PAZAR 2 HAFTA KAPALI

    Edirne’de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarına şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazaryerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi.

    5 ARALIK'TA AÇILACAK

    Alınan karar gereği 27 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında kapatıldı.

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    BULGAR TURİSTLERİN GÖZDESİYDİ

    Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti.

    Edirne’ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu.

    Edirne de Bulgar turistlerin akın ettiği pazar kapatıldı #1

    1 AYDA 200 BİNDEN FAZLA TURİST ÇEKTİ

    Edirne’ye Ulus Pazarı için 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324’e ulaşmıştı.

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