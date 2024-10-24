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Edirne'de çakar lambalı otomobil, vatandaşların ihbarıyla yakalandı

Edirne'de çakar lambalı otomobil, vatandaşların ihbarıyla yakalandı Vatandaşlar tarafından, bir otomobil sürücüsünün çakar lamba kullanarak trafiğe çıkmasının ihbarı üzerine ekipler, otomobil sürücüsünü kısa süre içinde yakaladı. Sürücüye, 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.