İHA
Usulsüz çakar kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edirne'de otomobil sürücüsünün usulsüz çakar lamba kullanarak trafiğe çıkması sonrası vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine trafik polisleri harekete geçti
12 BİN 800 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Ekipler, otomobil sürücüsünü kısa süre içinde yakaladı.
Usulsüz çakar lamba kullanan otomobil tespit edildikten sonra sürücüsüne toplamda 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı ve çakar lambalar söktürüldü.
Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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