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    Edirne'de 'çayır tırtılı'na karşı mücadele tamamlandı

    Edirne'de 'çayır tırtılı'na karşı mücadele tamamlandı

    Edirne'de 100 bin dönümlük ayçiçek tarlasını tehdit eden 'çayır tırtılı'na karşı ilaçlama çalışmaları sona erdi.
    • 04.08.2022 - 01:45
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    Yurdun birçok yerinde ayçiçek tarlalarına dadanan çayır tırtıllarına karşı Edirne'de önlemler alındı.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, geçen ay İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerinde yoğun olarak görülen çayır tırtılına karşı üreticilerin ilaçlama çalışmalarını sonlandırdığı kaydedildi.

    Dron ile arazi ilaçlandı

    Çayır tırtılı ile mücadele süresi boyunca üreticiler yer ekipmanları ve dron ile ilaçlama yaptı.

    DHA'nın haberine göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır tırtılı zararlısı ile ilgili saha kontrollerini sürdürürken, üreticileri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    "Çayır tırtılı, 40 familyaya ait 150’den fazla bitki türünün konukçusu"

    Çayır tırtılı zararlısı ile karşılaşılması durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçilmesinin erken teşhis ve mücadele açısından önemli olduğu belirtilerek, "Çayır tırtılı birçok bitki ile beslenebilen bir zararlı olup, 40 familyaya ait 150’den fazla bitki türünün konukçusu olduğu bilinmektedir. Besin ve iklim şartlarına göre larva dönemi 14- 22 gün sürmekte olan çayır tırtılı 1 yılda 2- 5 döl verebilmekte ve zararlı ayçiçeğinin yanında yeşil aksamda olan mısır, kavun, karpuz, fasulye gibi birçok üründe de zarar oluşturabilmektedir. Bu nedenle yeni nesil 'çayır tırtılı'nın görülme ihtimaline karşı il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerince yaz döneminde sürekli olarak saha kontrolleri yapılmaktadır. Üreticilerimizin de bu kapsamda dikkatli olarak ürünlerini kontrol etmeleri, 'çayır tırtılı' zararlısı ile karşılaşmaları durumunda ise il- ilçe müdürlüklerimiz ile iletişime geçmesi, erken teşhis ve mücadele konusunda önem arz etmektedir" denildi.

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