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    Edirne'de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler

    Edirne'de polis ekiplerince geçekleştirilen trafik denetiminde gerekli şartları yerine getirmeyen araçlara ceza kesildi. Bazı sürücüler ise ceza yememek için cam filmlerini kendi elleriyle söktü.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 18:37
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    Edirne'de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler

    Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik bir dizi denetimler yapıldı.

    Şehrin farklı noktalarında yapılan genel asayiş ve trafik uygulamasına çok sayıda polis katıldı. Mahalle ve sokak aralarında yapılan uygulamaların yanı sıra şehir merkezinde de uygulama noktaları oluşturuldu.

    DURDURULAN ARAÇLAR DA CAM FİLMİ VARDI

    Bu kapsamda Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki konuma gelen araçları tek tek durdurdu. Durdurulan araçların bazılarında ise cam filmi vardı.

    Edirne de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler #1

    CEZA YEMEMEK İÇİN ELLERİYLE SÖKTÜLER

    Ekiplerin cam filminin yasak olduğunu ve para cezası bulunduğunu hatırlatmalarının ardından, bazı sürücüler cam filmi cezası yememek için araçlarındaki camlarındaki filmleri elleriyle söktü.

    Yine aynı kapsamda araçları üzerinde bildirmeksizin teknik değişikler yapan sürücüler de, sürücü koltuklarından kalkarak çıkarmalarını sökmek zorunda kaldı.

    Edirne de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler #2

    Edirne de ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler #3


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