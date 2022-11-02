Edirne'de Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Edirne'de Çinli bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Edirne Uzunköprü'de bisikletiyle giden Çin uyruklu M.A.K.’ye hafif ticari aracıyla çarpıp ölümüne neden olan S.G., JASAT tarafından güvenlik kameralarından 2 bin 300 araç incelenerek yakalandı.

16 Kasım günü saat 19.30 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırkkavak köyünde meydana gelen olayda, köy yolunda giden S.G. yönetimindeki 22 RL 284 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Çin uyruklu M.A.K.’nin kullandığı bisiklete çarptı.

M.A.K., kaza yerinde hayatını kaybetti. S.G. ise kaçtı.

Aracın marka ve modeline ulaşıldı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde kaza sırasında düşen parçaları birleştirerek, aracın marka ve modeline ulaştı. Ekipler, kamera kayıtlarından şüpheli olarak değerlendirilen 2 bin 300 aracı inceledi, sürücü S.G. ve araç plakasına ulaştı.

Aracının parçalarını evinin bahçesinde değiştirdiği ortaya çıktı

S.G.nin kazaya karışan aracını belirli bir süre evinin bahçesinde saklandığı, daha sonra kırılan ön camını Kırklareli’den temin ettiği, kırılan far ve panjuru internetten alarak Uzunköprü’de bulunan evinin bahçesinde kendi imkanları ile değiştirdiği, aracı delilleri yok etmek için yıkadığı ve tek hasarlı kalan parçası olan motor kaputunu değiştirmek için Edirne’de sanayiye götürdüğü belirlendi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre S.G., Uzunköprü’deki evinde jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne’de sanayide bulunan araca ise incelenmek üzere el konuldu. S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









