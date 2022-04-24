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    Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Kırkkavak Deresi mevkiinde oyun oynayan çocuklar patlamamış mühimmat buldu.
    • 24.04.2022 - 22:15
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    Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Kırkkavak Deresi kenarında oynayan çocukların gördükleri nesneyi merak edip incelediklerini gören bir vatandaş, çocukların oynadığı nesnenin bomba olduğunu fark etti.

    Çocukları uzaklaştırıp bombayı boş bir arsaya getirdi

    Çocukları alandan uzaklaştıran kişi, bombayı kendi imkanlarıyla el arabasına yükleyip, boş bir arsaya getirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

    Edirne de çocuklar patlamamış bomba buldu #1

    "Camda çay içiyordum, çocukları gördüm"

    İHA'nın haberine göre bombayı bularak güvenlik ekiplerine haber veren Nurettin Çelik, “Akşam dükkanımı erken kapatmıştım, evime geldim. Camda çayımı içerken baktım benim çocuk elinde kazma köprünün oraya doğru gidiyor. Merak ettim ne oluyor diye gittim baktım, elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım” dedi.

    Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha ekibi talep edildiği öğrenildi.

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