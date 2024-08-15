Edirne'de çuvallarda ölü köpekler bulundu: 4 şüpheli gözaltında
AA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vahşi depolama alanında çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek inceledi.

Ekiplerin titiz çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

OLAY

3 gün önce Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)