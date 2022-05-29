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    Edirne’de düşürülen 10 bin euroyu buldu, sahibine teslim etti

    Bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti. Parasına kavuşan iş adamı, “Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor” dedi.
    • 29.05.2022 - 14:27
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    Edirne’de düşürülen 10 bin euroyu buldu, sahibine teslim etti

    Bulgaristan’da yaşayan iş adamı Faik Donat, alışveriş için geldiği Edirne’de eczaneden aldığı ilaçların parasını ödemek için çantasından kredi kartı çıkarırken farkında olmadan 10 bin euroyu yere düşürdü.

    10 bin euroyu eczane personeli buldu

    Donat ilaçları alıp ayrıldıktan sonra eczanede çalışan personel, yerde deste halindeki 10 bin euroyu  buldu.

    Eczanenin mesul müdürü Aytaç Yaşin ise güvenlik kameralarını inceleyince parayı düşüren kişinin Bulgaristan’da yaşayan Faik Donat olduğunu gördü.

    Parasını teslim aldı

    Eczane kayıtlarından Donat’ın iletişim bilgilerine ulaşan Yaşin, parayı teslim etmek için Donat’ı eczaneye davet etti.

    Bulgaristan’a dönmek üzereyken geri dönen Donat, düşürdüğünden haberdar bile olmadığı parasını teslim almanın mutluluğunu yaşadı.

    “Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor”

    Aynı anda üzüntü ve sevinç yaşadığını söyleyen Faik Donat, “Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor, bugün bizzat kendim yaşadım. Çok mutluyum, teşekkür ederim.” dedi.

    Aytaç Yaşin ise “Halkımızın sağlığı bize emanet. Aynı zamanda eczane sınırları içinde vatandaşımızın malı ve canı da bize emanet.” dedi.

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