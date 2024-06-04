Edirne'de dut toplarken ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

İHA
Edirne'de Enez ilçesinde Yeni Mahalle’de evinin bahçesinde dut toplamak için ağaca çıkan Mümine Işık (70), dengesini kaybederek yere düştü.
Ağır yaralanan kadın, Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Buradaki ilk tedavisinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mümine Işık, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Enez Mezarlığı’nda toprağa verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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