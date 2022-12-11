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    Edirne'de elinde dinamit patlayan balıkçının sağ eli bileğinden koptu

    Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1’i ağır 3 balıkçı yaralandı.
    • 11.12.2022 - 19:03
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    Edirne'de elinde dinamit patlayan balıkçının sağ eli bileğinden koptu

    Öğle saatlerinde meydana gelen olayda Erdal Koz, Özer Güler ve Kadir Korkmaz tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi.

    Erdal Koz, yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Koz ve teknede bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz yaralandı.

    Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sağ eli bileğinden koptu

    Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal Koz ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz, ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Edirne de elinde dinamit patlayan balıkçının sağ eli bileğinden koptu #1

    Edirne de elinde dinamit patlayan balıkçının sağ eli bileğinden koptu #2

    Edirne de elinde dinamit patlayan balıkçının sağ eli bileğinden koptu #3


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