Edirne'de, evini çiçek bahçesine çevirdi

Korona sebebiyle sokağa çıkması yasak olan Firdevs Güler, 2 katlı müstakil evini, rengarenk çiçeklerle donattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Firdevs Güler, korona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamıyor.

Günlerdir 2 katlı müstakil evinde vakit geçiren Güler, evde kaldığı süreyi saksılara ektiği çiçekleriyle ilgilenerek geçiriyor.

Saksılardaki 600 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştiren Güler, çiçeklerle tek tek ilgileniyor.

"SEVEREK BAKIYORUM"

Firdevs Güler, çocukluğundan bu yana çiçeklere karşı özel bir ilgisi olduğunu belirterek, "Kendime bir uğraş buldum. Severek baktığım için de çokta mutluyum. Uğraşıyorum ama sağlığım da yerinde. Sağlığımı bu çiçeklere borçluyum. Koronavirüs çıktığından beri bana soruyorlar, 'koronavirüsten korkmuyor musun?'. Çiçeklerim beni koruyor, maskeyi ne yapacağım ben? Çiçekler beni korur. Tabi yine tedbirimi alıyorum. Evimin içi de dolu. Sadece çiçek değil, kaktüslerim de var. Toplam 600'e yakın çiçeğim var" dedi.

"BAHÇEME SEBZE DE EKİYORUM"

Evden çıkmadığı günlerde bahçesine sebze de ektiğini belirten Güler, "Bu yıl salatalık, domates, biber, kereviz ve maydanoz da ektim. Dalından koparıp taze taze yemek güzel oluyor. Ne yediğimi biliyorum" dedi.

"SAĞLIĞIMI ÇİÇEKLERE BORÇLUYUM"

Sağlığını çiçeklere borçlu olduğunu söyeyen Güler, "Ne tansiyonum, ne kolesterolüm ne de şekerim var. Sağlığımı çiçeklere borçluyum. Evde bazen başım dönüyor. Bahçeye çıktığımda hiçbir şeyim kalmıyor. Sanki dünyalar benim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki hiçbir şeyim kalmıyor. Kızım bazen çiçeklerle uğraşırken 'başım dönüyor' diyor. Ben de ona, benim gibi severek uğraşmıyorsun o yüzden başın dönüyor, diyorum." diye konuştu.