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    Edirne'de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi

    Edirne'de şiddetli fırtına sebebiyle tren garında bulunan elektrifikasyon direkleri vagonların üstüne devrildi.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 04:34
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    Edirne'de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi

    Edirne’de akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Fırtına nedeniyle uçan çatılar, tren garında bulunan elektrifikasyon direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler tren garında bulunan optima express treninin vagonlarının üstüne devrilirken, vagonlarda hasar meydana geldi.

    VAGONLARDA EZİLME MEYDANA GELDİ

    Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazılarının tercih ettiği arabalı tren olarak nitelendirilen trenin vagonlarında maddi hasar meydana geldi. Vagonların içinde bulunan araçlarda ise zarar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

    Gurbetçi vatandaşlar, aniden havanın karardığını trenden indiklerinde ise her yerin yerle bir olduğunu çatıların uçtuğunu gördüklerini söyledi.

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #1

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #2

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #3

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #4

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #5

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #6

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #7

    Edirne de fırtına, elektrik direklerini tren vagonlarının üstüne devirdi #8

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