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    Edirne'de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı

    Edirne'de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı

    CHP'li Edirne Belediyesi, dev heykeli az görünmesi nedeniyle caddenin ortasına taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 19:51
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    Heykellerle gündeme gelen CHP'li belediyeler icraatlerine bir yenisini daha ekledi.

    Son olarak CHP'li Edirne Belediyesi heykel taşıma çalışması yaptı.

    DEV HEYKELİ CADDENİN ORTASINA TAŞIDILAR

    CHP'li Edirne Belediyesi, Bedesten Çarşısı önünde duran dev heykeli yerini 'kimsenin görmediği bir alan' diyerek değiştirme kararı aldı. Heykel kent merkezindeki trafiğe kapalı caddenin ortasına taşındı.

    Edirne'de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı VİDEO

    NEDENİ 'AZ GÖRÜNÜYOR' OLMASI

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan taşımanın nedenini 'az görünüyor' olarak açıkladı. "Pehlivanlar" heykeli geçen yıl belediye tarafından kaldırılan Sevda Çeşmesi'nin yerine yerleştirildi.

    Edirne de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı #1

    "İLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAHROLMUŞ BİR HEYKELE DÖNÜŞTÜ"

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, heykeli kimsenin göremediği bir alanda kalması nedeniyle taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Yıllar içerisinde yol kotlarının değişmesi, seviyelerin yükselmesi nedeniyle Öktem’in eşsiz eseri maalesef kimsenin görmediği, adeta ilgi eksikliğinden kahrolmuş bir heykele dönüştü"

    Edirne de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı #2


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