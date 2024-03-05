Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında, G.D.'nin kullandığı 34 HGK 514 plakalı otomobil ile K.E.'nin kullandığı 22 EH 229 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve yaralanan kadın ile çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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