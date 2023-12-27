Edirne'de jandarma kaçakçıların peşine düştü! 25 milyon liralık araç parçaları ele geçirildi

İHA
Güvenlik güçleri, Türkiye'nin hiçbir noktasında kaçakçılığa geçit vermiyor..
Jandarma ekipleri son operasyonu Edirne'de yaptı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçunu işleyen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
25 milyon TL'lik kaçak araç parçaları yakalandı
Jandarma ekiplerince yapılan 5 ayrı operasyon sonucunda tahmini piyasa değeri 25 milyon TL olan 353 adet çeşitli marka ve model araçlara ait komple motor ile 319 adet çeşitli marka ve modellere ait araç yedek parçası ele geçirildi.
4 şüpheli yakalandı
Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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