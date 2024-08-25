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Edirne'de kaçak göçmenler koltuğun altından çıktı

Edirne'de kaçak göçmenler koltuğun altından çıktı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına yapılan özel bölmede saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Filistin uyruklu kadın ile bir Suriye uyruklu erkek olmak üzere toplam 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.