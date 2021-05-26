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    • Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Edirne Keşan'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin traktörle çarpışması sonucu Irak uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 06:10
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    Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan çok sayıda kaçak göçmen olayın ardından kaçtı.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi’nde meydana geldi.

    Uzunköprü’den, Keşan yönüne giden ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 59 TV 507 plakalı kamyonet, Paşayiğit Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 22 RR 503 plakalı traktörle çarpıştı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin ismi bilinmeyen sürücüsü ile araçta bulunan bazı kaçak göçmenler yaya olarak olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Edirne de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    KAÇAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Yaralanan Irak uyruklu 3 kaçak göçmen, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan kaçak göçmenlerden biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölen göçmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu.

    Jandarma, kaçan kamyonet sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Edirne de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Edirne de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Edirne de kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı #5

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