Edirne'de Kakava ateşi sembolik olarak yakıldı

Hıdırellez Şenliği'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Kakava ateşi sembolik olarak yakılarak, sağlık temennilerinde bulunuldu.

Edirne'de, her yıl 5 ve 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kutlanmadı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından Sarayiçi'nde sembolik olarak Kakava ateşini yaktı.

ŞENLİKLER KORONA NEDENİYLE SEMBOLİK OLARAK YAPILDI

Türk milletinin büyük fedakarlıklar göstererek, evlerinden çıkmadan virüsle mücadeleye destek verdiğinin belirten Vali Canalp, Kakava şenliklerinin de bu kapsamda sembolik olarak yapıldığını belirtti.

Geleneğin devamı için, bu yıl tedbirler kapsamında ateşin yakıldığını vurgulayan Vali Canalp, "Fedakarlık gösteren Edirnemiz'in bütün fertlerine buradan teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz mücadele, Türkiye çapında da Edirne çapında da çok iyi sonuçlar veriyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok güzel, çok iyi noktalara geldik." dedi.

Kakava ateşi sembolik olarak yakıldı

"KORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Vali Canalp, "Son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son iki gündür hiç vakamız yok. Son bir haftadır sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerimizde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah bu şeklide çaba göstermeye devam edeceğiz. Koronavirisü de etkin çabayla yeneceğiz." dedi.

"SAĞLIK BAZEN GELENEKLERİN DE ÖNÜNE GEÇİYOR"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bugünün, 1400 yıldır aralıksız olarak Romanların kutladığı Kakava'nın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlık bazen geleneklerin de önüne geçiyor. Biz sağlık tedbirlerine de dikkat ederek, geleneğimizi de yaşatmak için Kakava ateşini yaktık." dedi.

Gürkan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin çok iyi yürütüldüğünü belirtti.

"SENEYE TÜM DÜNYAYI ŞENLİKLERE DAVET EDİYORUM"

Çeribaşı Ocak ise, Türkiye'nin koronavirüsü yeneceğini dile getirdi.

Kakava'nın tüm insanlara sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Ocak, "Seneye tüm dünyayı ve Türkiye'yi, Edirne'ye Kakava şenliklerine davet ediyorum." dedi.