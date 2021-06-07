Euro
10.5051
-0.43%
Dolar
8.6134
-0.62%
Altın
526.36
-0.12%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
305.203
-2.38%
EXEN Coin
34.51
-0.54%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Edirne'de bir kişi, kanepe hurdasını almak için ormanı yakıyordu

    Edirne Keşan'da içindeki hurda demiri almak için ateşe verdiği kanepenin alevleri romana sıçrayan ve yaklaşık 4 hektar alanın kül olmasına sebep olan şahıs, 155 bin TL para cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 23:17
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 23:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de bir kişi, kanepe hurdasını almak için ormanı yakıyordu

    Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanmadığı kanepesinin demirlerini hurda olarak almak isteyen A.Ö., Keşan’a bağlı Seydiköy’de evine yakın ormanlık alanda mobilyasını yakmak istedi.

    KANEPEDEN SIÇRAYAN KIVILCIM, 4 HEKTARLIK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

    Ancak yanan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, bölgede rüzgarın da etkisiyle yayılarak orman yangınına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda araç sevk edildi ve yangın 4 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Bu sırada alevler yaklaşık 4 hektarlık alanı yutarak küle çevirdi.

    Edirne de bir kişi, kanepe hurdasını almak için ormanı yakıyordu #1

    155 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

    Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olduğu düşünülen A.Ö. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, hakkında açılan dava devam eden A.Ö.'nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere A.Ö., toplamda 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

    Edirne de bir kişi, kanepe hurdasını almak için ormanı yakıyordu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir