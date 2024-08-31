Edirne'de kanguru ve geyiğin de olduğu 42 cins hayvan ele geçirildi

İHA
Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi.
42 CİNS HAYVANA EL KOYULDU
Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.
El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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