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Edirne'de kanguru ve geyiğin de olduğu 42 cins hayvan ele geçirildi

Edirne'de kanguru ve geyiğin de olduğu 42 cins hayvan ele geçirildi Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada kanguru, alpaka, geyik ve 42 cins hayvan ele geçirildi.