Edirne'de kanguru ve geyiğin de olduğu 42 cins hayvan ele geçirildi
İHA

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi.

42 CİNS HAYVANA EL KOYULDU

Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.

El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)