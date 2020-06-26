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    Edirne'de kapalı iş yerine 284 bin lira elektrik faturası

    Kıraathane işleten Bedrettin Kapu'ya, dükkanının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 16:46
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    Edirne'de kapalı iş yerine 284 bin lira elektrik faturası #1

    Edirne'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istedi.

    Bu sırada ödenecek tutarı gören Kapu, neye uğradığını şaşırdı.

    KAPALI İŞ YERİNE 284 BİN LİRA FATURA

    284 bin 401 lira tutarındaki faturayı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

    Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.

    Edirne'de kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi

    Edirne'de kapalı iş yerine 284 bin lira elektrik faturası #2

    Edirne'de kapalı iş yerine 284 bin lira elektrik faturası #3

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