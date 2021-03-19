Edirne'de karantinada olan şahıs, kısıtlamada alkol alırken yakalandı

Keşan ilçesinde koronavirüs temaslısı olması nedeniyle karantinaya alınan G.Ç., sokağa çıkma yasağında alkol alırken polis tarafından yakalandı.

Dün saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuş Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları kontrolde Kuş Sokak üzerindeki iş yerinin içerisinde birilerinin olduğunu fark etti.

KAPALI OLMASI GEREKEN DÜKKANDAN ALKOL ALIRKEN YAKALANDI

Kapısı kilitlenen ve ışıkları söndürülen iş yerinde alkol aldığını belirlenen 2 kişi, polisin sözlü uyarısıyla kapıyı açtı. Polis, kapalı olması gereken iş yerinde alkol alan kişilerin G.Ç. ve İ.Ç. olduğunu belirledi.

6 BİN 800 LİRAYA PARA CEZASI UYGULANDI

2 kişiye ilgili maddelerden toplam 6 bin 800lira idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan aramada bulunan 60 şişe içkiye de el konuldu.

KORONA TEMASLISI OLMASI NEDENİYLE KYK YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Polis yaptığı GBT sorgusunda G.Ç.’nin koronavirüs temaslısı olduğunu ve karantinayı ihlal ettiğini belirledi. G.Ç., İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, KYK yurduna yerleştirildi.