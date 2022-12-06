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    Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı

    Edirne'de kargo şubesindeki pakette, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı 81 bin makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 06.12.2022 - 18:05
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    Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan’da bulunan kargo şubesindeki pakette şüphe üzerine arama yaptı.

    100 bin liralık makaron ele geçirildi

    Pakette, yasa dışı yollardan getirildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenen; 21 bini tütün dolu, 60 bini boş 81 bin makaron ele geçirdi.

    DHA'nın haberine göre 2 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

    Edirne de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı #1


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