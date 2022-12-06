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Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı

Edirne'de kargo şubesindeki paketten kaçak makaron çıktı

Edirne'de kargo şubesindeki pakette, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı 81 bin makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.