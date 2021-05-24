Edirne'de kumar operasyonunda polisi gören camdan atladı

Edirne'de kumarhane olarak kullanılan eve polisin baskın düzenlemesi sonucu camdan atlayarak kaçmaya çalışan kişiler cezai işlemden kurtulamadı.

Edirne 1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi'nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polisler operasyon düzenledi.

Sokak kısıtlamasını ve koranavirüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

CAMDAN ATLAYAN KİŞİLERİ POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kapıda polis ekiplerini gören iki kişi, camdan atlayarak kaçmaya çalışsa da evin etrafında bekleyen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon esnasında, masada bulunan şahısların kumar oynadığına dair bir ize rastlanmazken, polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi. Ayrıca, evin ortasına yuvarlak masa konulduğu, camın koyu renkli perdeyle kapatıldığı ve mutfak kısmında çay ocağının aktif olduğu kameralara yansıdı.