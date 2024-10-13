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İHA

Bir polise saldırı haberi de Edirne'den geldi..

Türkiye 3'üncü Lig 4'üncü grupta bugün Edirne Tunca Stadı'nda, Edirnespor-Zonguldak FK ile karşı karşıya geldi. Zonguldak FK., maçı 84'üncü dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı.

Maçın oynandığı sırada taraftarlardan Samet K., misafir takım seyirci tribününden dışarıya çıkıp tekrar girmek istediği sırada güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı.

POLİS GÖZÜNDEN YARALANDI

Tartışmayı önlemek üzere bölgeye giden polis memuru E.K., bu sırada Samet K.'nın yumruklu saldırısına uğradı, yanındaki Miraç B.'nin de küfür ve hakaretine maruz kaldı.

Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanan polis memuru E.K., ambulansta tedavi edildi.

ALKOLLÜ ÇIKAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken diğer polis memurları tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Samet K. yapılan kontrolde 1.93, Miraç B. ise 1.10 promil alkollü çıktı.

Samet K. ile Miraç B., hakkında, 'Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama' suçlarından işlem başlatıldı.