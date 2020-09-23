Edirne'de maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polis memurunu yumrukla yaralayan kardeşler, gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Yoğurtçular Sokak'ta maske takmayan A.I. ile kardeşi B.I.'yı uyardı.

Kardeşler uyarıyı dikkate almayınca, polis haklarında tutanak tutmak için kimliklerini istedi.

POLİSLERE YUMRUKLU SALDIRI

Ancak iki kardeş, kimlik vermeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri, A.I ile B.I.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede, kardeşler yumrukla 2 polis memurunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş güçlükle gözaltına alındı, yere yatırılıp, kelepçe takılarak emniyete götürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Edirne'de maske takmayan 2 kardeş polise saldırdı VİDEO

Yapılan araştırmada, kardeşlerden birinin 'İnsan kaçakçılığı' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

"DEVLETE VE POLİSLERE HAKARET ETTİ"

Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı. Bunlar hala direndi. Polisi darp ettiler, bir de devlete hakaret ettiler. Ondan dolayı ters kelepçe yapıp aldılar arkadaşları. Ben ceza kesilmesin diye maske verdim ama biri takmamayı tercih etti elinde salladı maskeyi. Kışkırttı daha doğrusu. Sonra devlete ve polislere hakaret etti." dedi.













