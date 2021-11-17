Edirne'de meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu
Yeniköy ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mesire alanının otları yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
- İHA
- 17.11.2021 - 05:17
Edirne’nin Yeniköy ilçesinde gerçekleşen yangın etrafa kısa sürede korku saçtı.
Yeniköy Mahallesi'nde bulunan mesire alanı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
VATANDAŞLAR, TRAKTÖRLERLE YARDIM ETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin, vatandaşların ve traktörlerin 2 saatlik müdahalesiyle alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.