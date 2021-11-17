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Edirne'de meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu

Edirne'de meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu

Yeniköy ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı mesire alanının otları yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.