Edirne'de motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki adama çarptı Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya yaşam mücadelesi veriyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Sürücülerin yayaların geçiş hakkını görmezden gelmesi, trafikteki tehlikeleri artırmaya devam ediyor.

Bazı sürücülerin bu kurallara duyarsız kalması, ciddi sonuçlara yol açıyor.

Son olarak Edirne'de yaşanan trajik kaza, bu ihmallere bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İsmail Topçu'ya, 21 yaşındaki Cihan A.'nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet çarptı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı adam ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sürücü gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)