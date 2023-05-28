Edirne'de oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlara seyyar sandık gitti Edirne'de ikinci tur seçimleri için sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.

İHA

Milyonlar Türkiye'nin kaderini belirlemek adına bir kez daha sandığa gitti.

Tarihin en önemli seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 adet sandık kuruldu.

İlk turun ardından milyonlar, aynı heyecanla sandıklara akın etti.

Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı, hasta yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu.

Edirne İl Seçim Kurulu görevlileri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Hacer Arda'nın, evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Hacer Arda'ya oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Seyyar sandık uygulaması için teşekkür ettiler

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getiren Arda, görevlilere teşekkür etti.

Seyyar sandık uygulamasının çok güzel olduğunu söyleyen Hacer Arda'nın oğlu Sabahattin Arda, sandıkların eve kadar getirilmesi ve annesinin de vatandaşlık görevini yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.