Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren peynir fabrikasının amonyak tankındaki gaz sızıntısı nedeniyle 7 işçi tedavi altına alındı.

Edirne Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki fabrikada sütü soğutmak amacıyla kullanılan gaz tankının borusunda sızıntı olduğunu, bu yüzden 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İşçilerin durumunun iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da peynir fabrikasının amonyak tankındaki sızıntı nedeniyle bazı işçilerin etkilendiğini söyledi.

"7 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

İşçilerin durumunun iyi olduğunu kaydeden Helvacıoğlu, "7 kişiye müdahale edildi, hastaneye kaldırıldı, müşahede için hastanedeler, sağlık durumları iyi. 15 kişi de amonyak gazı vücutlarında kalmasın diye yıkanmaya alındı. Olağanüstü bir durum yok. Bir amonyak tankından sızıntı gerçekleşti." diye konuştu.

Edirne'de peynir fabrikasında gaz sızıntısı VİDEO

AFAD MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede fabrikaya ulaşan AFAD ekipleri, sızıntı olup olmadığını kontrol ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri de giriş çıkışları şerit çekerek kapattı.

İşçilerden Ahmet Topbaş, tedbir amacıyla hastaneye getirildiğini söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Topbaş, "Olayın ardından fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Gazdan etkilenen bazı arkadaşlarımızın tedavileri sürüyor. Kontrol amaçlı biz de hastaneye geldik. Sağlık durumumuz iyi." dedi.