Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Çanakkale bölgesi için gök gürültülü yağış uyarısının ardından Edirne’de sağanak yağış etkisini gösterdi..

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Şehir merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Vatandaşlar kendilerini yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü şehirde yağışların belli aralıklarla devem edeceği belirtildi. Şehir trafiğinde de sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sağanak yağış bir yandan da çiftçilerin yüzünü güldürdü.

"Çiftçi olarak yağmur yağışından dolayı mutlu olduk"

Nisan yağışlarının tarıma faydalı olduğu için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ali İpek, şu ifadeleri kullandı: