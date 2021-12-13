Enez ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, ulaşıma engel oldu. Şiddetli akıntı sebebiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kesilirken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

YOLDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu.

Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti VİDEO







