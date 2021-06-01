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    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

    Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 22:11
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 22:19
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    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

    Edirne merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın etkisi devam ediyor.

    Sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. İstanbul yolu üzeri ve Edirne Tren Garı önündeki caddede biriken su birikintileri zor anlar yaşatırken, yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

    Kentte, bazı cadde ve sokakları su bastığı görülürken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden ise uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, vatandaşların şiddetli yağışa karşı duyarlı olması istendi. Yağışın etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor.

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi VİDEO

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #1

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #2

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #3

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #4

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #5

    Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi #6

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