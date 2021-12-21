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    Edirne'de sahte içki operasyonu

    Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 18:40
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    Edirne'de sahte içki operasyonu

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak Zehir- 2 operasyonu gerçekleştirildi.

    4 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Operasyon kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı.

    Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Edirne de sahte içki operasyonu #1


    Edirne de sahte içki operasyonu #2

    Edirne de sahte içki operasyonu #3

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