Edirne'de sahte içki operasyonu

Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak Zehir- 2 operasyonu gerçekleştirildi.

4 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.







